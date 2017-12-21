نتيجة ترتيب الفرق في الجولة الـ 15 من دوري المحترفين

طلال الغامدي(صدى):

انتهت اليوم الخميس مباريات الجولة الـ15 لدوري المحترفين ، حيث وصل ” الشباب ” إلى المركز السادس برصيد 19 نقطة ، فيما تراجع القادسية برصيد 17نقطة إلى المركز التاسع.

وأحتل الفيصلي المركز الرابع بـ 24 نقطة في رصيده ، بينما يظل الرائد في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

و حقق الشباب فوز ساحق على القادسية بهدفين مقابل هدف، اليوم الخميس، فيما انتهت مباراة كلاً من الفيصلي والرائد بالتعادل بهدفين لكل فريق.