  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. نتيجة ترتيب الفرق في الجولة الـ 15 من دوري المحترفين

نتيجة ترتيب الفرق في الجولة الـ 15 من دوري المحترفين

نتيجة ترتيب الفرق في الجولة الـ 15 من دوري المحترفين
طلال الغامدي(صدى):

انتهت اليوم الخميس مباريات الجولة الـ15 لدوري المحترفين ، حيث وصل ” الشباب ” إلى المركز السادس برصيد 19 نقطة ، فيما تراجع القادسية برصيد 17نقطة إلى المركز التاسع.

وأحتل الفيصلي المركز الرابع بـ 24 نقطة في رصيده ، بينما يظل الرائد في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

و حقق الشباب فوز ساحق على القادسية بهدفين مقابل هدف، اليوم الخميس، فيما انتهت مباراة كلاً من الفيصلي والرائد بالتعادل بهدفين لكل فريق.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين

اهلي ملكي متصدر الدوري رغم انف الجميع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *