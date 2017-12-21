” نتنياهو ” : إسرائيل ترفض قرار الأمم المتحدة
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نيامين نتنياهو، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفًا إياه غير المعقول.
وزعم ” نتنياهو ” ، بأن ” القدس عاصمتنا..كانت دائما ودائما ستكون “، وذلك وفق ما نشر الحساب الرسمي لإسرائيل على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
وصوت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح مشروع قرار يحث الولايات المتحدة على سحب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، حيث جاء التصويت بموافقة 128 دولة في مقابل رفض 9 وامتناع 35 عن التصويت.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
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