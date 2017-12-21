بريطانيا تعبر عن قلقها لاستمرار الحوثيين في إعاقة وصول المساعدات لليمنيين

لندن(صدى):

عبّرت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي عن قلقها تجاه استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وزعزعة الاستقرار في الإقليم.

وأشادت ماي في بيان اليوم، بالخطوة التي اتخذتها قوات التحالف العربي في اليمن من خلال السماح باستمرار فتح ميناء الحديدة اليمني لاستقبال المواد الإغاثية والمستلزمات التجارية على الرغم من زيادة وتيرة العدوان الحوثي والتصرفات الاستفزازية لمليشياته.

كما عبّرت رئيسة الوزراء البريطانية عن أسفها العميق تجاه استهداف جماعة الحوثي للمناطق المأهولة بالسكان في الرياض للمرة الثانية خلال ستة أسابيع، معربةً عن دهشتها من افتخار الجماعة بمثل هذه التصرفات.

وجددت ماي التزام بلادها بدعم تطبيق القرار الأممي القاضي بحظر نقل الأسلحة إلى اليمن والتعامل مع القلق الأمني المشروع للملكة العربية السعودية إضافة إلى دعم التحقيق الأممي بشأن مصدر الصواريخ الباليستية الحوثية.