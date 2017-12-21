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خلفان: أردوغان كذاب بدرجة امتياز

خلفان: أردوغان كذاب بدرجة امتياز
دبي(صدى):

هاجم نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي الأسبق، الفريق ضاحي خلفان تميم، اليوم الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفة بأنه كذاب بدرجة امتياز.

وقال خلفان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تغريدة ، ” الشئ الذي يميز أردوغان عن بقية القادة.. أنه كذاب بإمتياز ” .

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين

الاخوان بداؤ يخرجون ما يخفونه

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين

صدقت ياضاحي ,,

[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين

خلفان صادق بدرجة امتياز ومع مرتبة الشرف الاولى

[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ يومين

ي خوي انت من جدك …

[ عدد التعليقات: 494 ] نشر منذ يومين

صدق الرجل ..العميل اردوغان فهمت لعبته ..خطبة نارية يخدع بها عقول السذج وضعاف العقول ..ويطبل لها خرفان الخوارج وينصبونه فى اعلامهم القذر خليفة للمسلمين وهو وبلده اقوى حليف للغرب والصهاينة

[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ يومين

صادق خلفان اردعان غيريهايط اوربا سحيو عليه يبي الانحاد الاوربي قالوا له تحلم

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