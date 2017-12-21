خلفان: أردوغان كذاب بدرجة امتياز
هاجم نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي الأسبق، الفريق ضاحي خلفان تميم، اليوم الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفة بأنه كذاب بدرجة امتياز.
وقال خلفان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تغريدة ، ” الشئ الذي يميز أردوغان عن بقية القادة.. أنه كذاب بإمتياز ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
الاخوان بداؤ يخرجون ما يخفونه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين
صدقت ياضاحي ,,
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين
خلفان صادق بدرجة امتياز ومع مرتبة الشرف الاولى
معاوية[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ يومين
ي خوي انت من جدك …
براغى[ عدد التعليقات: 494 ] نشر منذ يومين
صدق الرجل ..العميل اردوغان فهمت لعبته ..خطبة نارية يخدع بها عقول السذج وضعاف العقول ..ويطبل لها خرفان الخوارج وينصبونه فى اعلامهم القذر خليفة للمسلمين وهو وبلده اقوى حليف للغرب والصهاينة
المر[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ يومين
صادق خلفان اردعان غيريهايط اوربا سحيو عليه يبي الانحاد الاوربي قالوا له تحلم