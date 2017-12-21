خلفان: أردوغان كذاب بدرجة امتياز

دبي(صدى):

هاجم نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي الأسبق، الفريق ضاحي خلفان تميم، اليوم الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفة بأنه كذاب بدرجة امتياز.

وقال خلفان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تغريدة ، ” الشئ الذي يميز أردوغان عن بقية القادة.. أنه كذاب بإمتياز ” .