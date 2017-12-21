الشباب ينتصر على القادسية في جولة البيعة من دوري المحترفين
انتصر نادي الشباب على نظيره القادسية اليوم الخميس ، في مباراة اليوم بهدفين مقابل هدف واحد ، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين .
وحقق لاعب الشباب هتان باهبري هدف فريقه الأول ، فيما سجل الهدف الثاني للفريق محمد بن يطو ، وسجل بيسمارك فيريرا هدف القادسية الوحيد .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
اخيرا يا الشباب فزت
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ يوم واحد
1000 مبروك لليث ومحبينه،نتمنى عودته لمستوياته التي تعودناها منه ،فريق بطولات ،فريق منصات ،فريق إنتاج نجوم على مختلف المراكز والفئات السنيه.