الشباب ينتصر على القادسية في جولة البيعة من دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

انتصر نادي الشباب على نظيره القادسية اليوم الخميس ، في مباراة اليوم بهدفين مقابل هدف واحد ، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين .

وحقق لاعب الشباب هتان باهبري هدف فريقه الأول ، فيما سجل الهدف الثاني للفريق محمد بن يطو ، وسجل بيسمارك فيريرا هدف القادسية الوحيد .