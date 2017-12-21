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الشباب ينتصر على القادسية في جولة البيعة من دوري المحترفين

الشباب ينتصر على القادسية في جولة البيعة من دوري المحترفين
نواف السالم(صدى):

انتصر نادي الشباب على نظيره القادسية اليوم الخميس ، في مباراة اليوم بهدفين مقابل هدف واحد ، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين .

وحقق لاعب الشباب هتان باهبري هدف فريقه الأول ، فيما سجل الهدف الثاني للفريق محمد بن يطو ، وسجل بيسمارك فيريرا هدف القادسية الوحيد .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين

اخيرا يا الشباب فزت

[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ يوم واحد

1000 مبروك لليث ومحبينه،نتمنى عودته لمستوياته التي تعودناها منه ،فريق بطولات ،فريق منصات ،فريق إنتاج نجوم على مختلف المراكز والفئات السنيه.

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