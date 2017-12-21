رئيس بلدية طلعة التمياط يقدم التهاني والتبريكات لخادم الحرمين بمناسبة البيعة

سعيد العجل(صدى):

رفع رئيس بلدية طلعة التمياط المهندس حسون بن وعر العنزي آسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله – وللشعب السعودي بمناسبة الذكرى الثالثة للبيعة، سائلاً المولى القدير أن يمن على هذا الوطن وأبنائه بنعمة الأمن والأمان والرخاء والتقدم والازدهار.

وقال بهذه المناسبة نجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين ونهنأ الوطن بقائد مسيرة بلادنا المباركة على طريق التقدم والازدهار والتنمية الشاملة من خلال خطوات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين التي تنتهجها من أجل خير ورفعة المملكة، ورفاهية المواطن السعودي، وفي طليعتها برنامج التحول الوطني، والتي فتحت آفاقا واسعة للارتقاء بجودة الخدمات في جميع المجالات ومنها الخدمات البلدية.

وأتقدم ببالغ الشكر التقدير والامتنان على ما تقدمه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام خاص لقطاع البلديات بالمملكة، والتوجيهات الكريمة لتسخير الامكانات لتواصل الامانات والبلديات ممثلة بوزارة الشؤون البلدية و القروية من أداء دورها وقيامها بمهامها على الوجه المطلوب.

وتحل هذه الذكرى الغالية، بالتزامن مع إطلاق ميزانية الخير، الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين قبل أيام، وسجلت أرقاماً قياسية ومؤشرات إيجابية في التطوير والتنمية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

سائلاً الله أن يحفظ لبلادنا قائد مسيرة نهضتها التي يقودها من أجل حاضر زاهر ومستقبل مشرق للأجيال القادمة.