” قرقاش ” : قرار الجمعية العامة حول القدس إنتصار للقضية الفلسطينية

أبوظبي(صدى):

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس الشريف إنتصار للشرعية الدولية وللقضية الفلسطينية.

وأضاف ” قرقاش ” ، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة أخلاقي ويعد رسالة واضحة من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن توظيف هذا الرصيد يتطلب عملا جادًا والتوقف عن الإستغلال الكيدي للقضية الفلسطينية.

و صوتت 128 دولة لصالح قرار يدين اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.