” قرقاش ” : قرار الجمعية العامة حول القدس إنتصار للقضية الفلسطينية
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس الشريف إنتصار للشرعية الدولية وللقضية الفلسطينية.
وأضاف ” قرقاش ” ، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة أخلاقي ويعد رسالة واضحة من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن توظيف هذا الرصيد يتطلب عملا جادًا والتوقف عن الإستغلال الكيدي للقضية الفلسطينية.
و صوتت 128 دولة لصالح قرار يدين اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ يومين
شوبيك لبيك قرقاش قرقوش بين يديك 😈
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين
مانبي قرارات فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع نبي إرجاع الحق المغتصب فقط