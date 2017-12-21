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” قرقاش ” : قرار الجمعية العامة حول القدس إنتصار للقضية الفلسطينية

” قرقاش ” : قرار الجمعية العامة حول القدس إنتصار للقضية الفلسطينية
أبوظبي(صدى):

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس الشريف إنتصار للشرعية الدولية وللقضية الفلسطينية.

وأضاف ” قرقاش ” ، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة أخلاقي ويعد رسالة واضحة من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن توظيف هذا الرصيد يتطلب عملا جادًا والتوقف عن الإستغلال الكيدي للقضية الفلسطينية.

و صوتت 128 دولة لصالح قرار يدين اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ يومين

شوبيك لبيك قرقاش قرقوش بين يديك 😈

[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين

مانبي قرارات فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع نبي إرجاع الحق المغتصب فقط

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