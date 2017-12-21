هيا الشعيبي تعرض مسرحية ” البيت بيت أبونا ” بالرياض يناير المقبل
تستعد الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لتقديم مفاجأة جديدة لجمهورها في المملكة ، من خلال عرض أحدث مسرحياتها الكوميدية ” البيت بيت أبونا ” في الرياض ، لعدة أيام خلال النصف الثاني من يناير المقبل .
ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم سعاد علي و سميرة عابد و نورا العميري وإيمان الفيصل وسارة اليوسف .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين
دام نوير بتجي
أكيد بذن الله
أكون أول الحضووووور😉 😉 😉
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين
ودي أحجز فاالمقاعد الأمامية
علشان أتريق على نورة
بس أخاف هاالدبه تطيح علي😲
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين
حياكي الله ياهيا الشعيبي بين اهلكي وناسكي أهلا وسهلا بكي في بلدكي الثاني
jamalco[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ يومين
سمحنالهم دخلولنا بحمارهم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6704 ] نشر منذ 15 ساعة
حياها الله هيونه هي ومن معها .🤗🤗🤗🤗.