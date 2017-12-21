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هيا الشعيبي تعرض مسرحية ” البيت بيت أبونا ” بالرياض يناير المقبل

هيا الشعيبي تعرض مسرحية ” البيت بيت أبونا ” بالرياض يناير المقبل
أماني الغامدي(صدى):

تستعد الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لتقديم مفاجأة جديدة لجمهورها في المملكة ، من خلال عرض أحدث مسرحياتها الكوميدية ” البيت بيت أبونا ” في الرياض ، لعدة أيام خلال النصف الثاني من يناير المقبل .

ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم سعاد علي و سميرة عابد و نورا العميري وإيمان الفيصل وسارة اليوسف .

 

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين

حياكي الله ياهيا الشعيبي بين اهلكي وناسكي أهلا وسهلا بكي في بلدكي الثاني

[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ يومين

سمحنالهم دخلولنا بحمارهم

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