رئيس وزراء مملكة البحرين يهنئ خادم الحرمين بمناسبة الذكرى الثالثة للبيعة

عادل الحربي(صدى):

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين عن تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم .

وأشاد سموه بقيادة خادم الحرمين الشريفين للمملكة العربية السعودية بكل حزم وعزم في محاربتها وتصديها للإرهاب، الذي يشكل اليوم الهاجس الأول في كل أقطار العالم، مشيدًا بالإنجازات والانتصارات المتتالية تحقيقًا للأمن والسلام، ومواصلة مسيرة التقدم والتطور بكل عزيمة وإصرار .

وبارك للشعب السعودي قيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة والدور الرائد في نهضة واستقرار مهبط الوحي وأرض الرسالات، معبرًا عن فخر واعتزاز مملكة البحرين بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات على صعيد تأكيد وحدة الصف العربي وتوثيق عرى التضامن الإسلامي في ظل ما تواجهه المنطقة من أخطار جسيمة وتحديات، فضلًا عن تعزيز مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية المشروعة .

وأكد سموه اعتزاز مملكة البحرين وحرصها على مواصلة تمكين عرى العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط المملكتين الشقيقتين وتضرب جذورها في عمق تاريخهما العريق، متمنيا للمملكة العربية السعودية مزيدًا من النهضة والتقدم والنماء في ظل القيادة الحكيمة .

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يسبغ عليه موفور الصحة وطول العمر لمواصلة الدور الوطني الكبير .