ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة

نايف السالم(صدى):

هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم .

وأعرب جلالته باسمه ونيابة عن شعب وحكومة مملكة البحرين لخادم الحرمين الشريفين عن خالص التهاني وصادق التبريكات مقرونة بأطيب التحايا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة .

وسأل الملك حمد بن عيسى آل خليفة المولى القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وعلى الشعب السعودي وقد قطع شوطًا بعيدًا على دروب النهضة والارتقاء بالقيادة الحكيمة، مؤكدًا في الوقت ذاته متانة العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط المملكتين والشعبين الشقيقين التي أرسى قواعدها الآباء والأجداد .