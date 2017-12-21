رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: المملكة تعيش ذكرى خالدة في قلوب الشعب

علي القحطاني(صدى):

أكد معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الأستاذ محمد بن سليمان العجاجي أن المملكة تعيش هذه الأيام مناسبة سعيدة تحمل ذكرى عظيمة خالدة في قلوب الشعب كافة، ألا وهي مناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة يتذكرها المواطن وهو يشاهد ويلمس ما تحقق من نقلة تاريخية كبيرة وقفزات تنموية عظيمة، فلا يكاد ينتهي الحديث عن إعلان مشروع أو مبادرة أو إنجاز إلا ويستجد آخر؛ فتتجدد لدى المواطن مشاعر الولاء ويلهج للقائد العظيم بالدعاء الخاص بالتوفيق والتسديد والعون وكذلك لسمو وليّ عهده الأمين وساعده الأيمن، وكله أمل وثقة وتطلع بمستقبل يحمل المزيد من الخير والنماء لهذه البلاد المباركة.

وأوضح العجاجي، أن هذه الذكرى العزيزة هذا العام تتزامن مع الإعلان عن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة فتضاعف الفرحة وتتعمق الثقة بحسن الإدارة الحكيمة والنظرة المستقبلية النيّرة، ويزيد التطلع إلى تحقيق الغايات السامية لرفعة هذا البلد ومواطنيه.

وسأل الله العلي القدير أن يديم على هذا البلد الكريم أمنه واسقراره وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.