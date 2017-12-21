قائد قوات الدفاع الجوي: ثلاثة أعوام من الحزم والعزم

عادل الحربي(صدى):

قال معالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن محمد بن عوض بن سحيم تحتفل مملكتنا الغالية بالذكرى الثالثة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – بعد توليه مقاليد الحكم ملكاً وراعياً للنهضة الشاملة التي تعيشها بلادنا في مختلف ميادينها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

وبين الفريق الركن بن سحيم أن هذه المناسبة عزيزة على أبناء الوطن الكريم حيث إنها تجسد أسمى معاني الوفاء والولاء لحاكم عظيم، تقدمت فيه بلادنا بحزمه وعزمه بعد توفيق الله مراحل كبيرة نحو الازدهار والرقي والأمن والاستقرار، وعلت مكانة الوطن على مختلف الصعد بسداد حكمته وصواب رؤيته – أيده الله – حيث عمل جاهداً من أجل وحدة الصف ولم الشمل العربي وتقوية عرى التضامن الإسلامي في ظل ما تواجهه أمتنا من تحديات كبيرة ومخاطر عديدة.. بالإضافة إلى عنايته الفائقة واهتمامه الكبير – حفظه الله – بخدمة الحرمين الشريفين من خلال مواصلة برامج التوسعات الكبرى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وكذلك تقديم الخدمة لقاصديها من الحجاج والمعتمرين والزوار وتسخير جميع سبل الراحة لهم لتأدية مناسك الحج والعمرة بيسر وسهولة.

وأفاد معالي قائد قوات الدفاع الجوي، أن العهد الزاهر تسارعت فيه عجلة التنمية وفـق رؤية وطنيـــة شاملة تستوعـب متطلبات تنمية الوطن وتلبية احتياجات المواطن في جميع مناشط الحياة ، وتمكنت المملكة بفضل الله وتوفيقه ثم بسياسته الحكيمة من المحافظة على ما تعيشه من استقرار أمني فريد مقارنة بالأوضاع التي يعيشها كثير من دول العالم وما فيها من اضطرابات، وقلاقل، وتردي الأحوال المعيشية، والأمنية، وتزايد معدلات الجريمة.

وفي ختام حديثه سأل الله سبحانه وتعالى أن يحفـظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وأن يبقيهم ذخراً للوطن والمواطنين وعزاً للإسلام والمسلمين وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان.