ألمانيا تحتل المركز الأول في تصنيف الـ ” فيفا ” العالمي

ماجد محمد(صدى):

احتلت المانيا بطلة العالم وكأس القارات، صدارة التصنيف العالمي الذي اصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، اليوم الخميس، فيما بقيت تونس الأولى عربيًا.

وحافظت المانيا على رصيدها 1602 نقطة وعلى فارق النقاط الـ 119 التي تفصلها عن البرازيل الثانية، حيث لم تشهد المراكز الـ 35 الاولى اي تغيير.

وظلت تونس التي عادت الى المونديال للمرة الاولى منذ 2006 والخامسة في تاريخها، في الصدارة والمركز 27 عالميا امام مصر 31 والمغرب 40، حيث صعدت الجزائر 6 مراكز وباتت في المركز 58 عالميا والرابع عربيا امام السعودية التي بقيت في المركز 63.