” أمازون ” تُنافس ” يوتيوب ” بموقع جديد للفيديوهات

متابعات(صدى):

تسعى شركة ” أمازون ” في الوقت الراهن لمنافسة موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” وهو ما أدى إلى اشتعال الخلاف بين الطرفين ، خاصةً بعدما قدمت ” أمازون ” طلبًا لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي لتسجيل تطبيقين يحملان اسم ” أمازون تيوب ” و ” أوبن تيوب ” ليتشابهان مع جزء من اسم ” يوتيوب ” .

ووفقًا لتقارير وسائل إعلام أجنبية ، فإن أمازون اتخذت هذه الخطوة بعد ارتفاع وتيرة الخلافات بين الشركتين ، حيث أعلنت ” جوجل ” في سبتمبر الماضي عن سحب اليوتيوب من شاشة ” إيكو شو ” المزودة بأجهزة أمازون ، وفى نفس اليوم من الإعلان، قدمت أمازون براءات الاختراع لمنافسه يوتيوب .