” النمر ” يحذر من قياس الضغط بالمستشفيات فور وصول المريض
أكد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب والقسطرة، أن من الأخطاء الشائعة عند قياس الضغط في المستشفيات قياسه فور وصول المريض.
وأوضح ” النمر ” ، خلال تغريدة له على عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الإجراء الصحيح هو أن يرتاح المريض لدقائق معدودة قبل قياس الضغط.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
هههههههههههههههههههههههههه انت تخاطب مستشفياتنا لا تنسى ذلك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين
ليه ليكون المريض جاي للمستشفى وهو
يركض🏃🏥
ولا الأجهزة لازم لها تحمية مثل مكينةالسيارة🤔