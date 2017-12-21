” النمر ” يحذر من قياس الضغط بالمستشفيات فور وصول المريض

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب والقسطرة، أن من الأخطاء الشائعة عند قياس الضغط في المستشفيات قياسه فور وصول المريض.

وأوضح ” النمر ” ، خلال تغريدة له على عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الإجراء الصحيح هو أن يرتاح المريض لدقائق معدودة قبل قياس الضغط.