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” النمر ” يحذر من قياس الضغط بالمستشفيات فور وصول المريض

” النمر ” يحذر من قياس الضغط بالمستشفيات فور وصول المريض
علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب والقسطرة، أن من الأخطاء الشائعة عند قياس الضغط في المستشفيات قياسه فور وصول المريض.

وأوضح ” النمر ” ، خلال تغريدة له على عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الإجراء الصحيح هو أن يرتاح المريض لدقائق معدودة قبل قياس الضغط.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين

هههههههههههههههههههههههههه انت تخاطب مستشفياتنا لا تنسى ذلك

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