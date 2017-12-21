محافظ التحلية: الملك سلمان تكمن من تحقيق إنجازات وطنية عده

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، بمناسبة الذكرى الثالثة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.

وقال معاليه أن منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم حفل الوطن في عهده أيده الله بالعطاء في حزم وعزم، ومدة حظيت بالإصلاح لرسم معالم وطن راسخ، وإرساء قواعد دولة متحضرة بسياسته واقتصاده وثوابته.

واشار المهندس الحازمي إلى أنه بتأمل واقع المملكة يمكن القول بثقة أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تمكن من تحقيق إنجاز وطنية عديدة، وتحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية، وتحديد طريق قويم لبلاده تسير عليه لتكوين وطن منافس بسياسات ثابته في الشأنين الداخلي والخارجي.

وأكد معاليه ان رؤية المملكة 2030 التي تعد رؤية طموحة دفعت عامة مؤسسات الدولة إلى استلهامها والعمل بموجبها في خططها الاستراتيجية، لتحقيق مستقبل أفضل للوطن والمواطن، وعيش رغيد، وحياة مثالية، مؤكدا أن المؤسسة العامةلتحلية المياه المالحة واحدة من أبرز الجهات المعنية بتفعيل رؤية المملكة (2030)، إذ إن تحلية المياه المالحة تعد من القطاعات الأوسع انتشاراً على مستوى المملكة.