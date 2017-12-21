مدير جوازات منطقة الرياض: المملكة تعيش مرحلة مهمة في الاقتصاد

سعيد العجل(صدى):

قال مدير جوازات منطقة الرياض، اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني، نحتفل اليوم بمناسبة غالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء الوطن هي ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، وهي الذكرى التي تأتي ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولاً، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة .

وأضاف السحيباني، تحل علينا الذكرى الثالثة لبيعة الملك سلمان بعام مختلف من الحزم والعزم نجدد فيها الولاء ونعلن فيها الفخر بملك استثنائي أرسى فينا دعائم وطن مستقر تعلو به أيادي الإصلاح والنهضة من جهة وقطع بنا دابر سهام أعداء تتربص بالوحدة واللحمة الوطنية من جهة آخرى .. نعم انه عام مختلف فيه الكثير من التحديات والإنجازات تحديات خارجية ، تعامل معها ملك الحزم بالقوة والحزم ، وحفظ لبلادنا مكانتها وامنها .

وأردف: إن الملك سلمان حفظه الله عمل من أجل أن تبقى حدود وطننا اكثر أمانا لينعم الوطن بالامن والامان .. ايضا عمل على اجتثاث الفساد وإعادة الحقوق الى مكانها في حزم وعزم ..

وأشار مدير جوازات منطقة الرياض، إلي أن بلادنا تعيش اليوم -ولله الحمد-، مرحلة مهمة في الاقتصاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبجهود يقودها سمو ولي العهد الامين حفظهما الله ، بفكر عالي وبخطط مدروسة كانت محل اهتمام وتقدير العالم ، نعم لقد نجح ولي العهد في ملف الاقتصاد كما هو الحال في عدد من الملفات الاخرى التي تخدم الوطن والمواطن وتعود عليهم بالنفع .

هنيئا للمملكة بقائدها الفذ وهنيئا للشعب بسلمان الحزم ، سلمان الذي ملك القلوب وسلمان الذي وضع أمن الوطن ورفاهية المواطن نصب عينيه .. رعاك الله سلمان الخير والعز.. وحفظ بلادنا وقادته من كل شر .