بالصور.. ازدحام مروري في عقبة بسبب برودة الطقس

تركي السالم(صدى):

شهدت عقبة ضلع الرابطة بين منطقة عسير ومنطقة جازان تدفقًا كبيرًا للمواطنين والمقيمين حيث شهدت اليوم ازدحامًا مروريًا كثيفًا بسبب موجة البرد التي تشهدها مرتفعات منطقة عسير ههذه الايام.

ويذكر أن عدم التزام بعض قائدي المركبات بالمسارات المحددة انعكس سلبًا على الازدحام المروري.