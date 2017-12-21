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الرئيس الفلسطيني: تصويت الجمعية العامة يؤكد إبطال قرار ترامب

الرئيس الفلسطيني: تصويت الجمعية العامة يؤكد إبطال قرار ترامب
القدس(صدى):

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن نتائج تصويت الجمعية العامة يؤكد إبطال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 دولة، عقدت جلسة طارئة اليوم الخميس بناء على طلب من اليمن وتركيا، للتصويت على مشروع قرار يرفض اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وصوتت 128 دولة لصالح قرار يدين اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين

تداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها والعرب لا يفلحون الا بعقد القمم التي لا تسمن ولا تغني من جوع

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