ليلى إسكندر تطرح ” تتوقع ” بكلمات شاعرة سعودية

أماني الغامدي(صدى):

تستعد الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر لطرح أحدث أعمالها الفنية من خلال أغنية ” تتوقع ” المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة .

وعلقت ” إسكندر ” على مفاجأتها الفنية المقبلة للجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلة ” تتوقع.. أغنيتي الجديدة.. كلمات الشاعرة السعودية الرائعة موق وألحاني.. توزيع المايسترو إيهاب عزمي قريباً ” .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية هو مسلسل ” سيلفي ” عام 2015 ، بمشاركة الفنان ناصر القصبي و إخراج أوس الشرقي .