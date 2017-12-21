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ليلى إسكندر تطرح ” تتوقع ” بكلمات شاعرة سعودية

ليلى إسكندر تطرح ” تتوقع ” بكلمات شاعرة سعودية
أماني الغامدي(صدى):

تستعد الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر لطرح أحدث أعمالها الفنية من خلال أغنية ” تتوقع ” المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة .

وعلقت ” إسكندر ” على مفاجأتها الفنية المقبلة للجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلة ” تتوقع.. أغنيتي الجديدة.. كلمات الشاعرة السعودية الرائعة موق وألحاني.. توزيع المايسترو إيهاب عزمي قريباً ” .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية هو مسلسل ” سيلفي ” عام 2015 ، بمشاركة الفنان ناصر القصبي و إخراج أوس الشرقي .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين

اسأل الله كما من من عليكي بالإسلام ان يمت عليكي بترك الغناء ياليلى اسكندر

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