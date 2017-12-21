مصرع 11 شخصا جراء إنفلونزا الخنازير في تونس

تونس(صدى):

حذرت السلطات التونسية، اليوم الخميس، المواطنين عقب انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير ” H1N1 ” ، والذي تسبب في وفاة 11 شخصًا، من اتباع قواعد الحفاظ على الصحة والوقاية من العدوى لا سيما لدى الأطفال والمسنين والمصابين بأمراض مزمنة.

وذكرت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة نصاف بن علية، أن 11 شخصًا أغلبهم من المصابين بأمراض مزمنة، ومن حاملي فيروس H1N1 لقوا حتفهم.

وقالت ” بن علي ” ، إن عدد الوفيات هذا العام وحتى الآن مرتفع نسبيًا مقارنة بالأعوام الماضية، متابعة ” نحن في مرحلة لم نصل فيها بعد إلى مرحلة الوباء، ليس هناك مبررًا للهلع ” .