مقتل 29 شخصًا في حريق ” الحمام البخاري ” بكوريا الجنوبية

سول(صدى):

لقي 29 شخصًا مصرعهم اليوم الخميس، في حريق التهم مبنى يضم قاعة للرياضة وحمام بخاري ” ساونا ” في جيشون، وسط كوريا الجنوبية.

وكانت إحصائية أولية تحدثت عن سقوط 16 قتيلا وإصابة 22 آخرين، قبل أن تعلن التقارير الأخيرة أن عدد الضحايا بلغ 29 قتيلا، واندلع الحريق في الرابعة بعد ظهر اليوم، وسرعان ما انتشر في كل أرجاء المبنى المؤلف من ثماني طبقات والناس بداخله.

وقالت خدمة الإطفاء الوطنية إن رجال الإنقاذ عثروا على 20 جثة داخل حمام الساونا وعلى تسع جثث في أقسام أخرى من المبنى.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الإطفاء أن ” الدخان الكثيف والسام انتشر بسرعة كبيرة وجعل من المتعذر إجلاء الكثير من الناس ” ، مشيرا إلى أن العديد من الضحايا على ما يبدو لم يتنبهوا للحريق المستعر خارج الحمام حتى أصبح من المستحيل الهرب.