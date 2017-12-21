35 دولة ترفض التصويت لمشروع القرار بشأن القدس

جنيف(صدى):

صوتت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع القرار الذي يرفض اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك رغم التهديدات الأميركية.

وعارضت 9 دول القرار وامتنعت 35 دولة عن التصويت، لصالح القرار الذي استبقته واشنطن بالتهديد.

دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى دول العالم للتصويت للقرار حول القدس ” من أجل السلام ” ، قائلًا أن مشروع القرار حول القدس لا يعني العداء للولايات المتحدة.