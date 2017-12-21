35 دولة ترفض التصويت لمشروع القرار بشأن القدس
صوتت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع القرار الذي يرفض اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك رغم التهديدات الأميركية.
وعارضت 9 دول القرار وامتنعت 35 دولة عن التصويت، لصالح القرار الذي استبقته واشنطن بالتهديد.
دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى دول العالم للتصويت للقرار حول القدس ” من أجل السلام ” ، قائلًا أن مشروع القرار حول القدس لا يعني العداء للولايات المتحدة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ يومين
اللهم انصر العرب والمسلمين في كل محفل ,, آمين ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
لا شيء غير قول الحق الذي صدح امام جميع الامم
القدس عربية عاصمة لفلسطين
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين
ورونا شجاعتك ياعرب وللمسلمين واطردوا اليهود الغاصب المحتل من أرض أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين واتركوا عنكم التصويت من عدمه فإنها لا تغني شيئا
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ يومين
للتصحيح ورونا شجاعتكم ياعرب ويا مسلمين
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ يومين
الحمد لله على نصر الله .
شكرا جزيلا من الأعماق للدول التي صوتت مع القرار وشكرا للدول التي امتنعت عن التصويت …
الدول التي صوتت ضد القرار: توغو – هندوراس – إسرائيل – الولايات المتحدة – غواتيمالا – جزر المارشال – ميكرونيزيا – ناورو – بالاو.
الدول الـ39 التي امتنعت عن التصويت: أنتيغوا بارباو – الأرجنتين – أستراليا – الباهاماس – بنين – بوتان – البوسنة – الكاميرون – كندا – جمهورية أفريقيا الوسطى – كولومبيا – كرواتيا – تشيكيا – الدومنيكان – غينيا الاستوائية – فيجي – هاييتي – هنغاريا – جامايكا – كيريباتي – لاتفيا – ليسوتو – مالاوي – المكسيك – بنما – الباراغواي – الفلبين – بولندا – رومانيا – رواندا – جزر سليمان – جنوب السودان – ترينيداد توباغو – توفالو – أوغندا – فانواتو.
أما الدول التي صوتت مع القرار فهي: أفغانستان – ألبانيا – الجزائر – أندورا – أنغولا – أرمينيا – النمسا – أذربيجان – البحرين – بنغلادش – بربادوس – روسيا البيضاء – بلجيكا – بليز – بوليفيا – بوتسوانا – البرازيل – بلغاريا – بوروندي – بوركينا فاسو – الرأس الأخضر – كامبوديا – تشاد – تشيلي – الصين – جزر القمر – كونغو – كوستا ريكا – كوت ديفوار – كوبا – قبرص – الدنمارك – جيبوتي – الدومنيكان- إكوادور – مصر – إريتيريا – إثيوبيا – فنلندا – فرنسا – الغابون – غامبيا – جورجيا – ألمانيا – غانا – اليونان – غرينادا – غينيا – غويانا – أيسلندا – الهند – إندونيسيا – العراق – إيران – أيرلندا – إيطاليا – اليابان – الأردن – كازاخستان – الكويت – قيرغيزستان – لاوس – بروناي دار السلام – كوريا الشمالية – لبنان – ليبيريا – ليبيا – لتوانيا – لوكسمبورغ – مدغشقر – ماليزيا – المالديف – مالي – مالطا – موريتانيا – موريشيوس – موناكو – الجبل الأسود – المغرب – موزمبيق – نامبيا – نيبال – هولندا – نيوزلندا – نيكارغوا – نيجر – نيجيريا – النرويج – عمان – باكستان – بابوا غينيا الجديدة – بيرو – البرتغال – قطر – كوريا الجنوبية – روسيا – السعودية – السنغال – سانت فنسنت وجزر غرينادين – صربيا – سيشل – سنغافورة – سلوفاكيا – سلوفينيا – صوماليا – جنوب أفريقيا – إسبانيا – سيريلانكا – السودان – سورينام – السويد – سويسرا – سوريا – طاجيكستان – تايلاند – مقدونيا – تونس – تركيا – الإمارات العربية المتحدة – المملكة المتحدة – تنزانيا – فنزويلا – أوروغواي – أوزباكستان – فيتنام – زيمبابوي – اليمن – ليختنشتاين.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ يوم واحد
امريكا وضعت الدول التي صوتت ضد نقل السفاره الامريكه للقدس من ضمن الدول المعاديه لامريكا وستنقل سفارتها حسب تصريح مندوبة امريكا
ابو انس الزراع[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ يوم واحد
سنن الله في الكون ماضيه وفي الحديث اعمار بيت الاقصى خراب المدينه
ارجعوا لاشراط الساعه ولكلام الصادق المصدوق صل الله عليه وسلم واتركوا عنكم المؤتمرات والخراط الفاضي