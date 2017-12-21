انقلاب مركبة بهدى الشام بعد انفجار إطارها الأمامي

نايف السالم(صدى):

وقع حادث بمركز هدى الشام في العاصمة المقدسة ، أسفر عن إنقلاب مركبة بسبب إنفجار الإطار الأمامي لها .

وتعرض 8 أشخاص للإصابة ، لتباشر الجهات المختصة الموقع على الفور وتتابع تفاصيل الحادث وتنقذ المُصابين .