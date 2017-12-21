انقلاب مركبة بهدى الشام بعد انفجار إطارها الأمامي
وقع حادث بمركز هدى الشام في العاصمة المقدسة ، أسفر عن إنقلاب مركبة بسبب إنفجار الإطار الأمامي لها .
وتعرض 8 أشخاص للإصابة ، لتباشر الجهات المختصة الموقع على الفور وتتابع تفاصيل الحادث وتنقذ المُصابين .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين
الأطار الأمامي إذا أنفجر يتسبب في أنحراف المركبة وقلبها
إذا ماعرفت تسيطر عليها
ومو كل من ساق سيارة صار ماهر🤔
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
لا حول ولا قوة الا بالله