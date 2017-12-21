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انقلاب مركبة بهدى الشام بعد انفجار إطارها الأمامي

انقلاب مركبة بهدى الشام بعد انفجار إطارها الأمامي
نايف السالم(صدى):

وقع حادث بمركز هدى الشام في العاصمة المقدسة ، أسفر عن إنقلاب مركبة بسبب إنفجار الإطار الأمامي لها .

وتعرض 8 أشخاص للإصابة ، لتباشر الجهات المختصة الموقع على الفور وتتابع تفاصيل الحادث وتنقذ المُصابين .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين

لا حول ولا قوة الا بالله

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