تعرف على الدول التي عارضت قرار القدس

جنيف(صدى):

عارضت 9 دول القرار وامتنعت 35 دولة عن التصويت، لصالح القرار الذي يدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويذكر أن الدول التي عارضت القرار هي : الولايات المتحدة، إسرائيل، غواتيمالا، هندوراس، مايكرونيزيا، ناورو، جزر مارشال، بالاو، توغو.