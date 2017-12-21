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تعرف على الدول التي عارضت قرار القدس

تعرف على الدول التي عارضت قرار القدس
جنيف(صدى):

عارضت 9 دول القرار وامتنعت 35 دولة عن التصويت، لصالح القرار الذي يدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويذكر أن الدول التي عارضت القرار هي : الولايات المتحدة، إسرائيل، غواتيمالا، هندوراس، مايكرونيزيا، ناورو، جزر مارشال، بالاو، توغو.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين

القدس عربية عاصمة لفلسطين

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