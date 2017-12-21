تعرف على الدول التي عارضت قرار القدس
عارضت 9 دول القرار وامتنعت 35 دولة عن التصويت، لصالح القرار الذي يدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ويذكر أن الدول التي عارضت القرار هي : الولايات المتحدة، إسرائيل، غواتيمالا، هندوراس، مايكرونيزيا، ناورو، جزر مارشال، بالاو، توغو.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
القدس عربية عاصمة لفلسطين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ يومين
ياترامب أهجد لاتخليني أطلع عن طوري
وأبهذلك فتويتر😡