رجال أعمال ومسئولين: الإنجازات التي تحققت في عهد الملك سلمان هدفها نهضة الوطن

سعيد العجل(صدى):

نوه عدد من المسؤولين ورجال أعمال بالإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن و نهضته وحفظ أمنه واستقراره.

وقالوا بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الحكم نجدد الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهما الله ـ .

وقال رئيس جامعة الشعوب العربية ورجل الأعمال يوسف بن صالح الراجحي نجدد الولاء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد ونبارك لقائدنا بهذه الإنجازات التي تحققت في عهده، حيث شهدت المملكة الكثير من التطور والنماء في عهد الملك سلمان وفقه الله في شتى المجالات وما الميزانية التي تم إعلانها بالأمس القريب التي تعد اكبر ميزانية في تاريخ المملكة إلا تأكيد على حنكة القيادة الرشيدة وسيرها وفق سياسات حكيمة في ظل المتغيرات السياسية و الاقتصادية المحيطة بالمملكة و العالم.

وزاد الراجحي علاقات المملكة مع كثير من الدول شهدت نقلة نوعية من التعاون والاتفاقيات في عهد خادم الحرمين الشريفين كما أن رؤية المملكة 2030 ستكون انطلاقة جديدة لتنوع مصادر الدخل ووضع إستراتيجية جديدة تتعلق بمستقبل الأجيال القادمة . وختم الراجحي تصريحه بالقول نبارك للشعب السعودي هذه الإنجازات في عهد قائدنا المفدى ومتعه الله بالصحة والعافية ونصره على الأعداء .

وأكد رجل الأعمال هزاع بن عايش الروسان رئيس مجلس إدارة شركة الروسان للمقاولات أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- قائد حكيم له نظرة ثاقبة وحنكة سياسية مؤثرة على الصعيد العربي والإسلامي وعلى صعيد المجتمع الدولي وقد شهدت المملكة خلال الثلاث سنوات من حكمه العديد من الإنجازات والقرارات التي تصب في خدمة الوطن والمواطن وامنه واستقراره بفضل من الله ثم بسياسة ولاة الأمر الحكيمة .

وأضاف الروسان لعل من أهمها النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة في ظل الظروف الراهنة من الحرب على الإرهاب وحرب العدو الحوثي في اليمن لنصرة الشرعية من خلال قيادة التحالف العربي .

وزاد الروسان عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هو عهد خير على هذه البلاد لأنه تعامل مع كثير من القضايا في ظل هذه الظروف المحيطة بحكمة وروية في حفظ حدود الوطن ودحر المليشيات الحوثية والوقوف مع اليمن الشقيق بعزيمة الأخوة والجيرة للحفاظ على وحدة اليمن، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030 واحدة من الإنجازات التي تحققت في عهده وهي بدون شك رؤية سوف تحقق مستقبلاً زاهراً للوطن .

وقال رجل الأعمال عبدالمحسن العويس عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- عهد استقرار وعهد زاهر وعهد نمو وعهد حزم وصرامة، فهو قائد يتمتع بصفات فريدة مكنته من قيادة العالم الإسلامي والتأثير في المجتمع الدولي بأسره واستطاع أن يتعامل مع جميع الأحداث بحكمة وروية وبحزم .

وختم العويس تصريحه بالقول نجدد الولاء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده ـ يحفظهما الله ـ حفظ الله الوطن وقيادته وشعبه وأمنه واستقراره في ظل قادتنا نصرهم الله.