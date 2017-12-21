رئيس الغرفة التجارية بنجران يهنئ خادم الحرمين بذكرى البيعة

راشد آل شريه(صدى):

رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران محيميد بن صالح آل شرمة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة على توليه الحكم في البلاد.

وقال آل شرمة في تصريح بهذه المناسبة الغالية: ” ثلاثة أعوام من العطاء على تولي خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مقاليد الحكم في وطننا الشامخ، الذي يفخر بقادته وأبناءه الأوفياء، ثلاثة أعوام كان فيها من المتغيرات السياسية والاقتصادية والقرارات التنموية ما يؤكد على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو بناء المستقبل.

وأضاف: لقد تجلى حرصه – حفظه الله – على أن يكون المواطن السعودي محور التنمية وذلك بتأمين الحياة الكريمة له وتوفير كل وسائل الأمن والأمان والتطور للمجتمع في شتى المجالات الصحية والتعليمية وغيرها، التي تحظى باهتمامه وحرصه المباشر ومتابعته لها، مع إيمانه التام بأن الشباب هم عماد المستقبل وسواعد البناء، حيث تجلت هذه الثقة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وهذا ما أرادت المملكة أن يعرفه العالم بأن هذا الوطن غني بأبنائه الذين يقودون دفة الوطن ويحافظون على مقدراته ويعملون على إبرازه إقليمياً وعالمياً.