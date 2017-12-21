في ذكرى البيعة.. تكريم أبناء الشهداء بتعليم خميس مشيط

محمد بن طحيطح (صدى):

كرم مدير عام التعليم في منطقة عسير بالإنابة الأستاذ سعد الجوني أمس ، أبناء الشهداء والمرابطين في ثانوية الملك خالد بخميس مشيط ، تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- مقاليد الحكم .

وكان الجوني قد دشن خلال زيارته للمدرسة مجلة الرياضيات المرئية والمقروءة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة ، بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أحمد العُمري .

إلى ذلك فعلت مدارس المنطقة للبنين والبنات في مختلف القطاعات الاحتفاء بذكرى البيعة الثالثة، من خلال تنفيذ عدد من المناشط والبرامج التي ترسخ المواطنة لدى النشئ.