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في ذكرى البيعة.. تكريم أبناء الشهداء بتعليم خميس مشيط

في ذكرى البيعة.. تكريم أبناء الشهداء بتعليم خميس مشيط
محمد بن طحيطح (صدى):

كرم مدير عام التعليم في منطقة عسير بالإنابة الأستاذ سعد الجوني أمس ، أبناء الشهداء والمرابطين في ثانوية الملك خالد بخميس مشيط ، تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة  لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- مقاليد الحكم .

وكان الجوني قد دشن خلال  زيارته للمدرسة مجلة الرياضيات المرئية والمقروءة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة  ،  بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أحمد العُمري .

إلى ذلك فعلت مدارس المنطقة للبنين والبنات في مختلف القطاعات الاحتفاء بذكرى البيعة الثالثة، من خلال تنفيذ عدد من المناشط  والبرامج التي ترسخ المواطنة لدى النشئ.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين

لا حول ولا قوة الا بالله

رحم الله شهداء الواجب

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