” التعليم ” تحدد موعد إجازة المعلمين المكلفين بصفوف الابتدائي
أقرت وزارة التعليم موعد إجازة معلمي صفوف الأول والثاني والثالث الإبتدائي ، المكلفين ومستحقي الحوافز ، لتبدأ من نهاية دوام يوم الخميس 17 من ربيع الآخر 1439 .
ومن جانبه ، أوضح متحدث إدارة بيشة ناجي السبيعي ، أن الوزارة أكدت على إجراء الإجازات والحوافز للمكلفين وفقًا لآلية سد العجز التي نصت على منح من نفذوا الندب إجازة أسبوع قبل نهاية الفصل الدراسي بشرط أن يكونوا أنهوا كافة أعمالهم .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين
بالتوفيق للجميع
ام عبودي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ يومين
اجازه سعيده يارب للجميع