” التعليم ” تحدد موعد إجازة المعلمين المكلفين بصفوف الابتدائي

عادل الحربي(صدى):

أقرت وزارة التعليم موعد إجازة معلمي صفوف الأول والثاني والثالث الإبتدائي ، المكلفين ومستحقي الحوافز ، لتبدأ من نهاية دوام يوم الخميس 17 من ربيع الآخر 1439 .

ومن جانبه ، أوضح متحدث إدارة بيشة ناجي السبيعي ، أن الوزارة أكدت على إجراء الإجازات والحوافز للمكلفين وفقًا لآلية سد العجز التي نصت على منح من نفذوا الندب إجازة أسبوع قبل نهاية الفصل الدراسي بشرط أن يكونوا أنهوا كافة أعمالهم .