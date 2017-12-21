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” التعليم ” تحدد موعد إجازة المعلمين المكلفين بصفوف الابتدائي

” التعليم ” تحدد موعد إجازة المعلمين المكلفين بصفوف الابتدائي
عادل الحربي(صدى):

أقرت وزارة التعليم موعد إجازة معلمي صفوف الأول والثاني والثالث الإبتدائي ، المكلفين ومستحقي الحوافز ، لتبدأ من نهاية دوام يوم الخميس 17 من ربيع الآخر 1439 .

ومن جانبه ، أوضح متحدث إدارة بيشة ناجي السبيعي ، أن الوزارة أكدت على إجراء الإجازات والحوافز للمكلفين وفقًا لآلية سد العجز التي نصت على منح من نفذوا الندب إجازة أسبوع قبل نهاية الفصل الدراسي بشرط أن يكونوا أنهوا كافة أعمالهم .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يومين

بالتوفيق للجميع

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ يومين

اجازه سعيده يارب للجميع

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