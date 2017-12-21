بالصور.. أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على ” الحريصي “

تركي السالم(صدى):

أدى أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم، بجامع خادم الحرمين الشريفين في محافظة الداير بني مالك، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف سالم بن صالح أسعد الحريصي أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وعقب الصلاة تلقى الأمير محمد بن عبدالعزيز التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب، ونقل تعازي القيادة الرشيدة -أيدها الله- لوالد وأشقاء وذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد الحريصي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة -رعاها الله- وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.