” البحريني ” حكم المنتخب الوطني والكويت في خليجي 23

نواف السالم(صدى):

قررت لجنة الحكام تعيين الحكم البحريني الدولي علي حسن السماهيجي، لإدارة المنتخب الوطني والكويت في افتتاح منافسات “ خليجي 23 ″ المُقرر إقامتها، غدًا الجمعة، على استاد جابر الدولي، على أن يُدير الحكم العراقي علي الصباح، لقاء الإمارات وعمان.

ويذكر أن الحكم البحريني علي السماهيجي أدار العديد من مباريات المنتخب الوطني، ومنها لقاء تايلاند ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، والتي انتهت بفوز الأخضر بثلاثية نظيفة.