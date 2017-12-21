محمد نور يوجه الشكر لـ ” آل الشيخ ” لدعمه الاتحاد

نواف السالم(صدى):

وجه نجم الاتحاد محمد نور شكره إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، لدعمه ماديًا خلال ظروفه الصعبة التي عانى منها الفترة الماضية.

وحرص ” نور ” على تقدير موقف ” آل الشيخ ” ، حيث علق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” الوقفات الصادقة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة مع نادي الاتحاد ودعمه المتواصل، سيدونها التاريخ بمداد من ذهب ولن تنساها جماهير العميد على مدار الزمن “.

يذكر أن ” آل الشيخ ” وجه يوم أمس الأربعاء بدعم الاتحاد ماديًا بملبغ 13 مليون ريال لتسديد الديون والالتزامات المادية العاجلة.