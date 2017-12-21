ولي العهد يبحث مع الرئيس محمود عباس المستجدات في الأراضي الفلسطينية

واس(صدى):

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتكثيف الجهود العملية تجاهها بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حضر الاجتماع معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير الوزير المرافق ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان .

كما حضرها من الجانب الفلسطيني معالي رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومعالي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.