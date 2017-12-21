وزير العدل: عهد الملك سلمان يتميز بالازدهار والتقدم

نايف السالم(صدى):

رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، – حفظه الله – بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم في المملكة.

وأكد معاليه في كلمة له بهذه المناسبة أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شهد العديد من النقلات النوعية والخطوات الجبارة في مسيرة الوطن، من مشروعات وقرارات أتخذها – أيده الله –، وأسست لمرحلة مزدهرة، سمتها الأبرز، تحقيق رفاهية المواطن، وتعزيز تنمية الوطن، وضمان الأمان والعدالة الاجتماعية، واستدامة الاقتصاد الوطني، وبناء مستقبل مشرق لأبناء المملكة العربية السعودية.

وقال معاليه: من أبرز وأهم الرؤى والتوجهات الناجحة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز إطلاق رؤية المملكة 2030، وبرنامجها التنفيذية المتنوعة التي وضعت خارطة طريق الدولة في تحقيق الإصلاح والتصحيح عبر ثلاثة محاور هامة غطت مختلف شؤون الدولة والأفراد وهي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح التي بدأ أثرها القريب يظهر عبر عدة برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية طُبقت خلال الفترة الماضية لمسها وعاشها الجميع داخلياً وخارجياً فكان تقدم المملكة في مؤشرات دولية وفق تقرير مجموعة البنك الدولي الذي صنّف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين، وهو بلا شك انعكاس مباشر، وثمرة عظمى لبرامج ومستهدفات الإصلاحات التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.

و دعا معالي وزير العدل في ختام كلمته المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين، والأمة الإسلامية جمعاء.