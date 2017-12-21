مستشار الداخلية سابقًا: الشعب مُتفائل بمستقبل زاهر لهذا الوطن العظيم

سعيد العجل(صدى):

قال سعود بن صالح المصيبيح مستشار وزير الداخلية سابقًا، إن بمناسبة ذكرى البيعة بتولي خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مقاليد الحكم والمجتمع بكافة أطيافه ومكوناته يعيش سعادة غامرة وثقة كبيرة وتفاؤل عظيم بمستقبل زاهر لهذا الوطن العظيم.

وأضاف أن هناك رؤية تنموية عظيمة 2030تستهدف المواطن ورفاهيته مع دقة في الأداء وجدية في تطوير العمل واستثمار الشباب وتقليل الاعتماد على النفط مع تقليل الهدر والترشيد قي الإنفاق ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية.

وتابع : وهذا ليس بغريب على خادم الحرمين الشريفين الذي واكب بناء وتأسيس المملكة بملازمته لوالده المؤسس الملك عبدالعزبز رحمه الله ثم أخوانه الملوك وإسهامه في تطوير منطقة الرياض حيث تولى إمارتها قرابة الخمسين عاما وجعل من مدينة الرياض مدينة عالمية ضخمة .

أكد على أستمرار النجاحات السعودية ضد الاٍرهاب وتحقيق الأمن الوطني. كما حدث في هذا العام إختيار الامير محمد بن سلمان وليا للعهد بعد الاجماع الكبير من الشعب على حب وتقدير هذا الامير الشاب الجاد كما تم صدور قرارات معلقة لسنوات مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة والسماح لدور السينما والقضاء على مظاهر التشدد الديني وظاهرة الاسلام السياسي ومحاربتها وكذلك مقاطعة الدولة المختطفة الداعمة للارهاب في قطر كما تم تنظيم وإنشاء أمن الدولة في خطوة رائعة .

وأوضح أن أخر البشائر في العهد الزاهر هذا العام إعلان اللجنة العليا لمكافحة الفساد والقبض على من يشتبه بهم بسرقة الأموال والإثراء الفاحش وإعادة الأموال لخزينة الدولة.

وشكر الله عز وجل على ما تحقق من إنجازات قائلًا: أدام الله على خادم الحرمين الشريفين الصحة والتوفيق وطول العمر لمواصلة المسيرة لمافيه خير الوطن والمواطن.