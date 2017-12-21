نائب أمير الرياض: ذكرى البيعة خالدة بتاريخ شخصيتها العظيمة

سعيد العجل(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة لتوليه مقاليد الحكم .

وقال سمو نائب أمير منطقة الرياض في كلمة له بهذه المناسبة : نحتفل بهذا اليوم العزيز على قلوبنا، والخالد بتاريخ شخصيته العظيمة، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله وأمدهٌ بالعمر والعزة – .

وأضاف سموه : على ما مضى من زمن أكمل – أيده الله – مسيرة التأسيس على خطى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – على الشريعة السمحة نهجاً والقرآن والسنة النبوية دستوراً وعدلاً ، عزةً بالإسلام وهمّاً بالمسلمين، مستشعراً شرف الخدمة ومكانة المملكة العربية السعودية .

وتابع سمو نائب أمير منطقة الرياض يقول : لقد تمثّلت في الملك المفدى حنكة القيادة وحكمة الإدارة منذ بدايات توليه أعماله بالدولة فله في إمارة منطقة الرياض إرث إداري راسخ ومنجزات تنموية ظاهرة، لقد بنى فأحسن وأصاب في كل ما أسس، فبما يزيد عن خمسة عقود كان مرجعاً لكل مجالات التنمية والمعرفة وأساس رأي في كل حدث ومستجد على الساحات كافة، واليوم يتجدد العهد به قائداً للأمة، وأملاً لكل من ينشد الأمن والسلام، فمواقفه الدولية وعزمه على محاربة الإرهاب والتطرف، وحزمه على تحقيق النزاهة ومحاربة الفساد، دليلاً ظاهرًا لبناء أمة ونموذجاً يفاخر به التاريخ على مر الزمن .

وفي ختام كلمته قال سموه : لا أملك إلا أن أهنئ نفسي والشعب السعودي بسيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – رمزاً وقدوة، وأن أرفع التهنئة والفخر لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع .