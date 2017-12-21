الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية جديدة بالجوف

فهمي محمد(صدى):

سيطرت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، على موقعي المقردعة والفراصي فيما يشدد الخناق على جبل الاجاشر الاستراتيجي بمنطقة اليتمة بمديرية خب والشعف.

وقال قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، إن اللواء شن صباح اليوم هجوما واسعا على اهداف كانت مرسومه لهم وتم السيطرة عليها ومن اهم المواقع ” المقردعة والفراصي “ومحاصرة جبل الاجاشر الاستراتيجي.

وأكد العميد حنتف، أن أفراد اللواء أسروا خبير ألغام وعبوات ناسفة مع مرافقة الشخصي واستعادة سيارتين وعدد من الأسلحة كانت بحوزتهم بعد أن حاولوا الفرار.