رئيس بلدية ” رفحاء ” يهنئ المملكة بذكرى البيعة الثالثة

سعيد العجل(صدى):

قال رئيس بلدية محافظة رفحاء المهندس شمام بن سعيدان الشمري، أن تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، والذي أسسه على شريعة واضحة ليلها كنهارها، فأقام العدل ورتب البيت السعودي وعمل على نهضة الوطن والمواطن، وتوالت إنجازاته التي عانقت عنان السماء سموا وضخامة.

وأوضح ” الشمري ” إنجازات خادم الحرمين التي بلغت عنان السماء ، قائلًا ” حمى الجار والدار ، ودحر العدو القريب والبعيد ، وألف تحالفات لم يسبقه لفعلها غيره، فعزز مكانة الدين والوطن وأعاد هيبة الأمة، ووقف شامخا في وجه الإرهاب وأهله، وأفشل خطط المجوس ومن والاهم، ولم تشغله هذه الأمور الجسام عن الفقير والملهوف والمكروب في شتى أصقاع الأرض، وبكل هذه الخصال والحب لوطنه ومواطنيه جمع القلوب حوله وكوّن لُحمة وطنية قوية “.

وأردف ” ونحن أبناء هذا الوطن العزيز نجدد الولاء والطاعة والحب لمليكنا ووطننا ونكون شوكة في حلق العدو، ونقف خلف قيادتنا وبواسلنا بالعمل الجاد والدعاء الصادق بأن يحمي الله مملكتنا وولاة أمورنا وجنودنا البواسل، ويحفظ علينا أمننا ورخائنا ، وجميع بلاد المسلمين “.