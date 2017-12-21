بالصور.. مستشفى ” وادي الدواسر ” ينفذ فرضية حريق وهمي ناجحة بالمستشفى العام

سعيد العجل(صدى):

أقام مستشفى وادي الدواسر بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر صباح اليوم، الخميس؛ فرضية لحريق وهمي في غرفتين بقسم الجراحة رجال بالمستشفى العام، افترض فيها وقوع عدد من الإصابات الحرجة والمتوسطة.

وأوضح مدير مستشفى وادي الدواسر العام /صالح عبدالله الغانم، الى أن الفرضية شارك بها عدد من الدوائر الحكومية المعنيه مثل المحافظه والهلال الأحمر والمرور والمباحث العامة والشرطة وشركة الكهرباء وأمن الطرق والدوريات الامنيه والمستوصفات الخاصة .

وتهدف إلى رفع مستوى جاهزية الأفراد والكادر الفني والطبي والإداري أثناء التدخل السريع؛ تحسباً لأي طارئ، وتدريبهم على إجراءات الإخلاء من مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحين وصول فرق الدفاع المدني، ومراجعة جميع الإجراءات التي تم تطبيقها وتفادي جميع الملاحظات؛ سعياً لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات.

وأضاف ” الغانم ” ، تم تفعيل خطة الطوارئ الداخلية في هذه الفرضية والتي نفذتها فرق الأمن والسلامة بالمستشفى مع فرق الإطفاء والإنقاذ؛ حيث تم إخلاء عدد ٦ أشخاص محتجزين من المرضى والمصابين إلى منطقة الفرز، وعلى الفور تم تصنيفها لحالات ” الكود الأحمر ” حرجة، وحالات ” الكود الأصفر ” متوسطة.

وأشار، إلى أنه حادثة الحريق الفرضي داخل قسم الباطنية رجال، نتج عنه أربع حالات حرجة وحالتين مستقره ما بين متوسطة إلى عادية، تم نقلها للمستشفى القوات المسلحة المجاور، فيما تمت عملية مكافحة الحريق ومحاصرته وإخماده.

مؤكداً انه تم إنقاذ المرضى في مكان الفرضيه بنجاح في وقتٍ قياسي مقدماً شكره في نهاية الفرضية لإدارة الدفاع المدني، وللإدرات المشاركة على الجهود التي بذلت من أجل رفع جاهزية الكوادر تجاه أي طارئ لا قدر الله- من أجل ضمان سلامة المنشأة والمرضى والعاملين.

مشدداً على العمل على تكرار هذه الفرضيات في أوقات وأماكن مختلفة بالمستشفى .