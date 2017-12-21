بلدية البطين تدشن خدمة الواي فاي بالمنتزة

سالم المطيري(صدى):

دشنت بلدية مركز البطين بمنطقة القصيم هذا اليوم خدمة الواي فآي بالمنتزه العام بالبطين وهي تعتبر من اوائل البلديات والتي تتيح لزوار منتزه البطين العام تصفّح الانترنت دون انقطاع وبشكل كامل طوال الوقت وبهذا يكتمل جمال المنتزه والذي يعتبر متنفساً لأهالي البطين وشمال مدينة بريدة والمراكز المجاوره .

ومن جانبه اوضح رئيس البلدية المهندس نايف المخلفي ان هذه الخدمة على شكل أعمدة إنارة متعددة الاستخدامات تعمل بالطاقة الشمسية و تبث خدمة الانترنت في الحدائق وتحتوي على مخارج لشحن الجوال ومقاعد للجلوس وهي موزعة بإنحاء المنتزه البالغ مساحته 350 الف متر مربع.

كما اوضح المتحدث الرسمي لبلدية البطين الاستاذ عبد العزيز مقبل الفريدي ان المنتزه يتميز بمساحه كبيرة و مناظر طبيعية ومسطحات خضراء ومظلات ضخمة وبحيرة تبلغ مساحتها 12500 متر مربع وثلاث نوافير وأماكن مخصصه للعائلات لمزيد من الخصوصية ومضامير للمشي ويتميز بالنجيله صناعية ذات سماكة عالية لحماية الاطفال.

كما قدموا اهالي البطين الشكر الجزيل لرئيس بلدية البطين المهندس المخلفي على جهوده المبذولة في تطوير المركز و توفير أرقى الخدمات.