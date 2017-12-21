رئيس بلدية شعبة نصاب: نجدد العهد والوفاء

سعيد العجل(صدى):

قال رئيس بلدية شعبة نصاب المهندس عبدالعزيز عامر الغشم، يطيب لنا ونحن نعيش يوم من ايام الوطن في ذكرى البيعة، أن نجدد عهد الولاء والمحبة والطاعة لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان -حفظهم الله -.

وأضاف رئيس بلدية شعبة نصاب، أن هذه الأيام المباركة التي ينعم بها الوطن بالأمن والاستقرار والتطور الكبير بتنمية شامله في جميع المجالات والتي تتواكب مع ميزانيه الخير لعام 1439-1440، التي تحتوي على أكبر ميزانيه انفاق يشهدها تاريخ المملكة وإننا في مدينه شعبه نصاب بالحدود الشمالية.

وأردف الغشم، لقد نالنا اسوة بجميع مدن المملكة ومراكزها الخدمات البلدية المميزة والمستمرة التي تحقق طموح المواطن وراحته وتساهم بتقديم أفضل الخدمات الممكنة له ضمن برامج ومبادرات التحول الوطني لتحقيق روية 2030 ، فلا يسعنا إلا أن نتقدم للمولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها في ضل قياده خادم الحرمين الشرفين و ولي عهده الأمين.