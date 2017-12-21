تزامنًا مع الانقلاب الشتوي.. الهلال يطل على سماء المملكة

علي القحطاني(صدى):

ظهر الهلال مساء اليوم الخميس في سماء المملكة ، حيث يتوهج الجزء غير المضئ من سطح القمر بضوء خافت في ظاهرة يطلق عليها القمر الجديد يحتضن القمر القديم .

ونشرت الجمعية الفلكية بجدة صورة للهلال خلال الظاهرة وعلقت عليها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلة ” الآن هلال القمر بسماء مدينة جدة وباقي مناطق السعودية مساء الخميس 21 ديسمبر بالتزامن مع يوم الانقلاب الشتوي 2017 ويلاحظ ان الجزء الغير مضاء من سطح القمر يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الارض في ظاهرة تسمى القمر الجديد يحتضن القمر القديم ” .