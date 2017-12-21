أمير عسير في ذكرى البيعة: الوطن يسير وفق استراتيجية دقيقة

محمد بن طحيطح (صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة، التي تصادف الثالث من شهر ربيع الثاني للعام الحالي، مبينا أن هذه الذكرى المباركة هي مناسبة كبيرة يفاخر بها كافة أبناء الشعب السعودي النبيل.

وأوضح سمو أمير منطقة عسير أن هذه الذكرى تأتي والوطن يسير بشكل دقيق وفق الاستراتيجيات التي يرسمها خادم الحرمين الشريفين، -حفظه الله- ، وينفذها بكل اقتدار ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتطبيق رؤيته الثاقبة -حفظه الله- ، بتطبيق استراتيجية العزم والحزم في التجديد والتطوير والاصلاح .

وبيَّن الأمير فيصل بن خالد أنَّ البيعة الثالثة تضمَّنت خطوات إصلاحية عديدة تأتي في مقدمتها القضاء على الفساد والمفسدين ، والإهتمام بكل ما من شأنه رفاهية أبناء هذا الوطن، كما أن الميزانية العامة للدولة، بينت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن هذه الميزانية أثبتت بما لا يدع للشك ما تتميز به حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله -، من حنكة وحكمة في مصلحة الوطن والمواطن، وتنميته الشاملة التي تكفل له الاستقرار والحياة الكريمة .

سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على الجميع اللحمة الوطنية والخير العميم الذي تنعم به مملكتنا الغالية، وأن يحفظ للبلاد أمنها واستقرراها في ظل قيادتها الحكيمة.