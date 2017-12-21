رئيس بلدية طريف في ذكرى البيعة: نشهد طفرة كبيرة في جميع قطاعات الدولة

سعيد العجل(صدى):

رفع رئيس بلدية طريف المهندس الظمني حطاب الرويلي أسمى وأرقى التهاني القلبية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول الذكرى الثالثة للبيعة المباركة وتولي سموه – رعاه الله – مقاليد الحكم في مملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية .

وأضاف المهندس الظمني أن الإنجازات التي حققتها المملكة منذ بداية عهد خادم الحرمين الشريفين تلوح في الأفق فنحن نشهد طفرة كبيرة بجميع قطاعات الدولة بالإضافة إلى النهضة التنموية والحضارية التي تعيشها مدن المملكة في مختلف المجالات فقد أولت قيادتنا الرشيدة جزء كبير من ميزانية الدولة إلى تطوير وتنمية القطاعات الخدمية من أجل توفير أعلى معدلات وسبل راحة المواطن مشيراً أن محافظة طريف خلال السنوات الماضية شهدت نقلة نوعية صناعية كبرى مؤكداً أن كافة الإدارات والهيئات الحكومية بالمحافظة تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق تطلعات القيادة ومواكبة رؤية 2030 في شتى أرجاء البلاد .

داعياً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية من كل شر وسوء وأن يدم علينا نعمة الامن والآمان وأن يحفظ قائدنا ويوفقه إلى ما فيه خير وصلاح البلاد والعباد .