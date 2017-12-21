” زورق إيراني ” وجه الصاروخ الحوثي على الرياض

عادل الحربي(صدى):

أفاد مصدر عسكري بالولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي المتواجد بالقرب من المياه الإقليمية في اليمن، رصد زورق حربي إيراني، موجه ذاتيا في مرفأ رأس عيسى البحري بالقرب من ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون بشكل رئيسي.

وقال المصدر، إن الزوارق التي تعمل بأنظمة متطورة للقيادة الذاتية، والتي تمثل الأساس المشغل لطائرات الدرون، يستطيع تحديد الكيانات الكبرى في محيطه البحري وتصويب قذائفه نحوها دون الحاجة إلى توجيه من الطاقم المشغل له.

وأشار المصدر، إلى أن هذا الزورق تم اكتشافه قبل أيام من الصاروخ الباليستي الذي أطلقه المتمردون الحوثيون صوب الرياض، ظهر الثلاثاء الماضي.

وأكد المصدر، أن اللوحات المشغلة لتلك الزوارق، والتي تعمل دون توجيه من العنصر البشري، تم تصنيعها بشكل كامل بواسطة شركة التطوير الإلكترونية في إيران.