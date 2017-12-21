مشعل التهامي مديراً لفرع جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة

تركية البدر(صدى):

أصدر رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الدكتور عمر السيف قراراً بتعيين الأستاذ مشعل التهامي مديراً لفرع الجمعية بالمدينة المنورة.

يذكر أن التهامي يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة طيبة والعديد من الدورات في التحرير الصحفي وتحليل العلاقات البشرية, وقد مارس العديد من الأعمال في مجال عملة بجانب العمل كوكيل ومدير أعمال عدد من الفنانين من أبرزهم فنان العرب الفنان محمد عبده والفنان نايف البدر والفنان برهان يماني, كما شارك في تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية على مستوى المدينة المنورة.

وقد بيّن رئيس مجلس الإدارة الدكتور عمر السيف أنّ فرع المدينة سيشهد نهضة حقيقية في الفترة القادمة، وأن مجلس الإدارة الحالي حريص على إعادة أنشطة فرع المدينة، وتقديمه بشكل مختلف بما يتواكب مع رؤية 2030, وخلق بيئة ثقافية متميزة، مضيفاً أن الأستاذ التهامي يعتبر إضافة مهمة، ستترك أثرها على هذا الفرع المهم.

من جانبه أوضح التهامي إنه سيسعى إلى إبراز مختلف الفنون في المنطقة موضحاً أن المدينة المنورة تشتهر بالعديد من الفنون التي لم يسلط الإعلام الضوء عليها ومن خلال مسؤوليته كمدير لفرع جمعية الثقافة والفنون بالمدينة سيسعى في استقطاب رموز الثقافة والفن والمواهب الشابة للمشاركة في مختلف أنشطة المنطقة.