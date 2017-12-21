” البيئة ” : اكتمال السيطرة على إصابات إنفلونزا الطيور بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على اكتمال اجراءات السيطرة على حالات الإصابة بانفلونزا الطيور من نوع H5N8 في سوق العزيزية بمدينة الرياض. وبينت الوزارة أنها أتمت إجراءات التخلص والتطهير لما يقارب من ٩٥٪ من سوق العزيزية، وبما يقارب ٦٠ ألف طير، مشيرة إلى أن كافة اجراءات التخلص والتطهير في السوق ستتم بنهاية هذا اليوم، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة مدينة الرياض. وطمأنت الجميع بأن هذا النوع من انفلونزا الطيور لم يسجل أي حالة انتقال إلى البشر بحسب منظمة الصحة العالمية WHO.

وكشفت الوزارة أنها تعمل على خطين متوازيين، الأول المكافحة والسيطرة على الحالات المصابة والمخالطة، والثاني الإجراءات الاحترازية والوقائية والاستقصائية لمنع انتشار المرض وانتقاله لمناطق أخرى. وفيما يتعلق بإجراءات المكافحة والسيطرة، فقد تم التالي:

– التخلص الصحي من الطيور والدواجن في سوق العزيزية بالرياض، وإغلاق السوق، مع المحافظة على بقية الحيوانات الأخرى مثل الأسماك والقطط والكلاب، والسماح لملاكها بإطعامها، مع أخذ عينات للفحص، وإجراء عمليات تطهير وتعقيم شاملة.

– إتلاف الأعلاف المكشوفة، والأقفاص الخشبية، وجميع مستلزمات رعاية الطيور.

– البدء في استقصاء وبائي وأخذ عينات ضمن دائرة نصف قطرها ١٠كلم من المنطقة المصابة، ويشمل ذلك جميع أماكن تربية الطيور.

– حظر خروج جميع الطيور الحية من مدينة الرياض.

– التواصل مع منظمة الصحة الحيوانية OIE.

الإجراءات الاحترازية:

– تعليق إصدار أذونات استيراد الطيور الحية احترازيا، حتى استكمال تقصي مصدر الإصابة.

– إيقاف المهرجانات والتجمعات الخاصة بتداول الطيور في جميع مناطق المملكة.

– الكشف على جميع أسواق الطيور في المملكة، ورفع تقرير يومي بالحالة الصحية، مع أخذ عينات وفحصها في المختبر المركزي للوزارة.

– إلزام مشروعات الدواجن برفع تقارير آنية، بحالات النفوق والحالة الصحية العامة للطيور، والتشديد على تكثيف إجراءات الأمن الوقائي.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بفرقها البيطرية في كافة مناطق المملكة التي يبلغ عدد الأطباء فيها ٦٨٠ طبيبا بيطريا، و ٤٨٥ مساعداً بيطريا، و ١٧٧ عيادة بيطرية، و ٦٥ أخرى متنقلة ، للسيطرة والتقصي والإرشاد البيطري، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه بالاتصال على رقم الغرفة المركزية للطوارئ ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠.