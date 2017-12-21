مدير مكافحة المخدرات بعسير في ذكرى البيعة: يوم نتذكر فيه الماضي التليد والمستقبل الزاهر

سعيد العجل(صدى):

رفع مدير مكافحة المخدرات بمنطقة عسير العميد سعد بن عبدالله العمري، بإسمه ونيابة عن جميع منسوبي مكافحة المخدرات بمنطقة عسير، أسمى آيات التهاني والتبريك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى مرور السنة الثالثة لتوليه مقاليد الحكم .

وأكد العمري أن يوم البيعة، يوم مجيد في تاريخ المملكة العربية السعودية، نتذكر فيه بيعة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، عهد الحزم والعزم لملك العطاء والوفاء، لملك الإنجازات.

وأضاف ” العمري ” إن المتأمل في ثلاثة أعوام مضت منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مقاليد الحكم في البلاد، سيدرك حقيقة هذه الشخصية الإستثنائية الجديرة بأن تكون مثالاً يحتذى في الإدارة والقيادة الحازمة الحكيمة فمنذ مبايعته يحفظه الله، وعجلة التغيير والتطوير الشامل في البلاد لم تتوقف، فأعاد هيكلتها، وواصل الليل بالنهار، عملاً دؤوباً من التشييد والإصلاح والتغيير في الداخل والخارج.

واستطرد بقوله: لقد أحدث الملك سلمان بن عبدالعزيز تغييراً جذرياً ليس على مستوى البلاد فقط، بل على مستوى العالم، من خلال مايتخذه من خطوات استراتيجية وتحالفات إقليمية وعالمية أثبتت وعززت الدور القيادي للمملكة عالمياً وإن النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها جميع أرجاء المملكة تهدف لراحة المجتمع وتهيئة الأجيال لمستقبل أفضل، مؤكداً أن ما تشهده البلاد من نهضة تنموية في شتى المجالات الصناعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية محل اهتمام، ويبعث على الارتياح في حالات كثيرة، ويدل على أن التخطيط في كثير من مراحله كان في الاتجاه الصحيح.

وقطاع ” مكافحة المخدرات ” شأنه شأن سائر القطاعات التي تحظى بإهتمام ملك الحزم والعزم وولي عهده الأمين وذلك من أجل جعل مجتمعنا خالياً من هذه لسموم التي تهدد أبناء الوطن .

واختتم العمري كلمته : نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، في هذا اليوم الأغر.. يوم نتذكر فيه الماضي التليد ،والمستقبل الزاهر – إن شاء الله. وفق الله حكومتنا، ووفق الله ملكنا، وولي عهده، وحمى الله بلادنا من كل مكروه.