مساعد رئيس الاستخبارات العامة يهنئ خادم الحرمين بذكرى البيعة

علي القحطاني(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – بمناسبة الذكرى الثالثة للبيعة.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة: تمثل الذكرى الثالثة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – ملكاً على البلاد مناسبة غالية وعزيزة لجميع أبناء المملكة تدفعنا إلى استحضار الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين واستراتيجية الحزم والعزم في الإصلاح والتطوير والتجديد، وإعادة بناء الدولة الحديثة على أسس عصرية لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة التنموية لمواكبة التقلبات الاقتصادية والتحديات الإقليمية وصولاً إلى المشروع الوطني المتكامل وفق الرؤية (2030)، والعبور نحو المستقبل المشرق، وتأتي هذه البيعة بعد إعلان الميزانية التاريخية بالأمس القريب ترجمة لحجم العمل وبرهان جديد على التخطيط السليم في بناء الحاضر واستشراف المستقبل الزاهر لأبناء هذا الوطن العظيم.

وأضاف سموه : في وقت تشهد المملكة فيه منجزات تنموية عملاقة على الصعيد الداخلي وحضورا سياسياً متميزاً في بناء المواقف والتوجهات من القضايا الإقليمية والدولية، ما وضع المملكة العربية السعودية في رقم جديد في خارطة العالم المتقدمة.

وسأل سمو الأمير بندر بن فيصل، في ختام كلمته الله العلي أن يحفظ قائد مسيرة العطاء خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ،وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة وأن يحمي بلادنا من كل سوء ومكروه.