في ذكرى البيعة.. رئيس بلدية ابن شريم: بلادنا تشهد الخير في عهد سلمان الحزم

سعيد العجل(صدى):

جدد رئيس بلدية ابن شريم الاستاذ سعيد بن حبيب السالم مبايعته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة ذكرى البيعة التي تحل علينا بذكراها السنوية الثانية قائلا نبايعك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره.

وقد أشار السالم إلى مسيرة الخير التي تشهدها بلادنا في عهد سلمان الحزم في شتى المجالات من خلال الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة لكافة فئات المجتمع. سائلا في الختام الله عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادتنا وشعبنا وجنودنا المرابطين للدفاع عن وطننا العزيز وان يديم الله علينا نعمة الأمن والأمان في ضل حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.